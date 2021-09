Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Conférence “A la découverte des poissons migrateurs” Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Parlez-vous poisson? Non? Nous non plus! Par contre MIGADO a eu l’occasion d’échanger avec les pôiscailles de la Garonne!Ne manquez pas la conférence pour en savoir plus!

Gratuit – tout public

Maison Garonne 2 rue du quai notre dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

