Conférence À la découverte de Vénus avec la mission spatiale EnVision Muséum d’Histoire Naturelle, 12 mai 2022, Nantes.

2022-05-12

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui Tous les âges

1 fois par mois à 19h, le muséum propose des conférences autour des sciences, toutes plus singulières les unes que les autres Jeudi 12 mai 2022 à 19h : À la découverte de Vénus avec la mission spatiale EnVisionpar Caroline Dumoulin, planétologue, Laboratoire de Planétologie et Géosciences, Université de Nantes. Bien que très souvent présentée comme la planète “jumelle” de la Terre, Vénus présente de nombreuses caractéristiques très différentes de celle-ci. Après avoir été la cible de nombreuses premières de l’exploration spatiale, notre plus proche voisine a été délaissée au profit de Mars, dont la surface est moins inhospitalière. La surface et l’intérieur de Vénus sont par conséquent mal connus : la mission EnVision, qui vient d’être sélectionnée par l’ESA (décollage prévu fin 2031), embarquera en orbite une suite de cinq instruments et une expérience, afin d’améliorer notre connaissance de la géologie de Vénus et tenter de comprendre pourquoi celle-ci a évolué de façon aussi différente de la Terre. Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue Voltaire En partenariat avec le Labo des Savoirs

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr