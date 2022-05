Conférence – A la découverte de la Vallée de la Vézère Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Conférence animée par Christophe Vigerie

Le territoire du Grand Site de France Vallée » de la Vézère bénéficie d’un patrimoine emblématique et exceptionnellement dense, résultant d’une occupation humaine de près de 400 000 ans et dont les différents marqueurs, à travers les époques se retrouvent dans les paysages actuels. Afin de favoriser la découverte du Grand Site et d’en comprendre la construction des paysages, le Pôle propose une conférence abondamment illustrée d’environ 1h15 susceptible d’introduire un échange avec les participants. Cette conférence, destinée à itinérer sur le territoire du Grand Site, sera présentée au grand public ainsi qu’à toutes les communes, associations et établissements culturels du territoire susceptibles de l’accueillir. Réservation conseillée au 05 53 06 06 97 Conférence animée par Christophe Vigerie

