Conférence à Donneville : “1355. Quand le Prince Noir pillait le Lauragais”, par Lucien Ariès Médiathèque de Donneville, 13 mai 2022, Donneville.

Conférence à Donneville : “1355. Quand le Prince Noir pillait le Lauragais”, par Lucien Ariès

Médiathèque de Donneville, le vendredi 13 mai à 18:30

Pour son dernier rendez-vous de la saison 2021-22 des rencontres « Au Bonheur des Docs », le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Donneville, invite à une conférence de Lucien Ariès, sous le titre : _”1355. Quand le Prince Noir pillait le Lauragais”_, le **vendredi 13 mai à 18 h 30, à la Médiathèque de Donneville.** > **Édouard de Woodstock, dit ”le Prince Noir“,** prince de Galles, fils aîné du roi d’Angleterre Édouard III, est l’un des personnages les plus illustres de la guerre de Cent Ans. En 1355, pour défendre les possessions anglaises de Guyenne, il se lance dans une mémorable chevauchée punitive en Languedoc. Dans cette conférence, après avoir replacé la chevauchée d’Édouard de Woodstock dans son contexte, et indiqué les sources historiques, l’auteur commencera par présenter le trajet aller-retour de l’armée depuis Bordeaux jusqu’à la Mer Méditerranée. Ensuite, il détaillera son passage en Lauragais, depuis son cantonnement aux environs de Lacroix-Falgarde après avoir franchi la Garonne et l’Ariège, jusqu’à Carcassonne. La **prise de Montgiscard, l’incendie de Baziège,** le combat d’Avignonet et le sac de Castelnaudary seront particulièrement analysés à la lumière des textes de l’époque. Les moyens de défense des bourgs, la tactique des agresseurs déployés en trois colonnes, leur armement et les routes de empruntées, cartes à l’appui, seront précisés… et le **passage par Donneville** évoqué… > **Lucien Ariès** est Professeur émérite des universités (Université Paul-Sabatier, Toulouse). Ecrivain, historien, conférencier, il est également le président de l’association A.R.B.R.E (Association de Recherches Baziégeoises : Racines et Environnement) organisatrice entre autres des Médiévales de Baziège (18-20 novembre 2016). Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur le Lauragais. > A l’issue de la conférence, Lucien Ariès présentera et signera son ouvrage _”1355. Quand le Prince Noir pillait le Lauragais”_ (ARBRE, 2021). Entrée libre. Le verre de l’amitié sera offert par la Mairie de Donneville. Contact : [info@lecteurduval.org](mailto:info@lecteurduval.org).

Entrée libre

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Donneville, invite à une conférence de Lucien Ariès le vendredi 13 mai à 18 h 30, dans le cadre de la Saison “Au Bonheur des Docs”

Médiathèque de Donneville 24 Route Nationale 113, 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T20:30:00