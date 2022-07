CONFERENCE ‘A CHAQUE SAINT UNE VERTU PARTICULIERE’ Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 16:30:00

Meurthe-et-Moselle Val-et-Châtillon « Avec les saints, imiter le Christ : à chaque saint, une vertu particulière ». Une conférence présentait par Anne Friant. Entrée libre et gratuite. +33 3 83 42 51 07 CCO

