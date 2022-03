Conférence à Baziège : “Bernard de Castanet, évêque d’Albi. Un grand bâtisseur et un féroce inquisiteur”, par Bernard Mahoux Salle de la Coopé à Baziège, 8 avril 2022, Baziège.

Conférence à Baziège : “Bernard de Castanet, évêque d’Albi. Un grand bâtisseur et un féroce inquisiteur”, par Bernard Mahoux

Salle de la Coopé à Baziège, le vendredi 8 avril à 18:00

La saison 2022 des rencontres « Au Bonheur des Docs » se poursuit. Pour son prochain rendez-vous, le Lecteur du Val, en partenariat avec la **médiathèque de Baziège et l’association ARBRE**, invite à une conférence de **Bernard Mahoux**, sous le titre : _”Bernard de Castanet, évêque d’Albi. Un grand bâtisseur et un féroce inquisiteur”,_ le **vendredi 8 avril à 18 heures**, à la **salle de la Coopé à Baziège.** > Nommé évêque d’Albi en 1276, **Bernard de Castanet**, qui rêve de toute-puissance, lance l’énorme chantier de la cathédrale Sainte-Cécile. Autoritaire et cruel, il entreprend aussi la reprise en main de son clergé et la mise au pas des plus riches et puissantes familles albigeoises. Pour arriver à ses fins, le nouvel évêque se sert de l’excommunication mais aussi d’une arme beaucoup plus redoutable : l’Inquisition, qui n’a de comptes à rendre à personne… > Né à Albi, **Bernard Mahoux** a fait des études de droit et d’histoire avant d’entrer au ministère de l’Environnement, puis au Parc naturel régional du Haut-Languedoc, et enfin au ministère de la Culture, à Toulouse, où il a travaillé à la protection des monuments historiques et des sites remarquables de la Haute-Garonne. Après des monographies et un premier roman, il rencontre un très vif succès avec _La Malédiction des Trencavel_, fresque historique et romanesque qui retrace en plusieurs volets les destins des vicomtes de Carcassonne… > A l’issue de la conférence, Bernard Mahoux présentera et signera ses derniers romans : _”Le Palais du Diable”_ (TDO Éditions, 2018) et _”Jeanne la Faussaire”_ (Pocket, 2020). **Entrée libre. Le verre de l’amitié sera offert par l’association ARBRE.** Contact : [info@lecteurduval.org](mailto:info@lecteurduval.org).

Entrée libre

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Baziège et l’association ARBRE, invite à une conférence de Bernard Mahoux le vendredi 8 avril à 18 h. Saison “Au Bonheur des Docs”

Salle de la Coopé à Baziège Baziège 31 – Allées Paul-Marty Baziège Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T20:00:00