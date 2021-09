Annecy FIBOIS AURA Annecy, Haute-Savoie Conférence à Annecy – Rénover avec du bois (74) FIBOIS AURA Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Conférence à Annecy – Rénover avec du bois (74) FIBOIS AURA, 16 octobre 2021, Annecy. Conférence à Annecy – Rénover avec du bois (74)

FIBOIS AURA, le samedi 16 octobre à 11:00

RÉNOVER… dans un territoire où le foncier devient de plus en plus difficile à acquérir… c’est le choix de beaucoup de particuliers… Quels travaux sont possibles avec du bois ? Quelle part donner à l’aspect patrimonial ? Quelles aides sont disponibles pour rénover ? Les interventions du CAUE 73, de l’agence d’architecture Giuseppina Ciaramella, et de Romain Morel, ASDER vous permettrons de répondre à toutes ces questions! Evènement organisé par Fibois AuRa dans le cadre d’Habiter Bois: des portes ouvertes et conférences du 8 au 17 octobre, tous les évènements gratuits ici: [[https://www.habiterbois-aura.fr/evenements/](https://www.habiterbois-aura.fr/evenements/)](https://www.habiterbois-aura.fr/evenements/)

Gratuit mais sur inscription sur le formulaire en ligne.

