Conférence « 6 heures en classe et puis… ? » Le français et la francophonie en Vallée d’Aoste : enjeux, défis et perspectives. Sala Maria Ida Viglino Aoste, samedi 16 mars 2024.

Conférence « 6 heures en classe et puis… ? » Le français et la francophonie en Vallée d’Aoste : enjeux, défis et perspectives. Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 16 mars, 17h00 Sala Maria Ida Viglino Entrée libre

Début : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Conférence sur l’histoire, l’avenir et la valeur pédagogique et culturelle de l’enseignement du français en Vallée d’Aoste, organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de l’association Conseil des Jeunes Valdôtains et la participation de l’Université de la Vallée d’Aoste, de l’Institut d’Histoire de la Résistance et de la Société contemporaine en Vallée d’Aoste et de la Fondation Émile Chanoux.

Sala Maria Ida Viglino Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste http://www.youtube.com/user/consvda