? Il y a 15 ans, le 3 avril 2007, à 13h13, la rame V150 pulvérise le record du monde de vitesse sur rail en atteignant la vitesse de 159,66 m/s, soit 574,8 km/h. Pour célébrer et se remémorer cet incroyable exploit vu en direct par près de 5 millions de téléspectateurs, la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, en partenariat avec le [Club de la Grande Vitesse Ferroviaire](https://cgvf.fr/), propose une **conférence-débat le dimanche 3 avril 2022 à 15h**, en présence de plusieurs intervenants et notamment d’Éric Pieczak, conducteur de la rame V150 lors de la marche record de 2007. ? ?’?????????? ??????????? ?????̧???? Né d’une volonté commune de préparer le transport à grande vitesse du futur, le programme V150 (dont le nom vient de l’objectif fixé : 150 m/s, soit 540 km/h) se construit dans une perspective précise : tenter un nouveau record du monde de vitesse sur rail. Le dernier record étant détenu depuis le 18 mai 1990 par la rame TGV Atlantique N° 325 avec 515,3 km/h. Depuis l’origine du chemin de fer, la vitesse des trains est un enjeu majeur. Les records de vitesse nécessitent en effet des avancées technologiques, qui sont ensuite appliquées au transport quotidien des voyageurs dans des trains plus rapides tout en restant confortables et sûrs. Atteindre l’objectif de vitesse de 150 m/s impose donc aux concepteurs du train des contraintes exceptionnelles en termes d’architecture, d’aérodynamisme et de puissance. Contraintes d’autant plus exceptionnelles qu’il s’agit, pour la première fois au monde, de pousser aux limites un train à deux niveaux. Conçue à partir d’éléments préexistants, la mise au point de la rame V150 nécessite alors près de 14 mois de travail. Les enjeux et les retombées sont immenses pour les trois acteurs à l’origine du projet. Pour RFF (Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau en 2015), dont la ligne sur laquelle a lieu le record est sa première LGV en tant que maître d’ouvrage ; pour la SNCF, que ce nouveau record doit conforter dans le rôle d’exploitant le plus véloce au monde ; pour Alstom enfin, qui souhaite aussi conserver son titre gagné en 1990. Préparatifs, tension, euphorie… plongez dans les coulisses de cet incroyable exploit mais aussi d’y voir les bénéfices pour l’avenir des mobilités. **Six intervenants, tous membres du Club de la Grande Vitesse Ferroviaire, se relaieront ainsi pour traiter des différentes étapes du record mais aussi échanger et répondre aux questions du public.** Cette conférence pourra être suivie **en présentiel mais également sur les réseaux sociaux du musée**, sous la forme d’un livestream. Elle sera animée par Amandine Clar, responsable de médiation culturelle à la Cité du Train – Patrimoine SNCF. ➡ ?̀ ?’????? ?? ?? ?????́????? * Séance de dédicaces d’Éric Pieczak pour le livre Histoire des records du monde de vitesse du rail de Jean-Pierre Maubert * Séance photo avec Éric Pieczak devant une cabine de conduite TGV * Découverte en visite libre de l’espace d’exposition consacré à la grande vitesse ferroviaire et son histoire ? ?? ???? ?? ?? ?????? ??????? ??????????? Fondé en 2018, le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire (CGVF) est une association initiée et fédérée par celles et ceux qui ont contribué, et contribuent encore aujourd’hui, à écrire l’Histoire humaine et technique de la Grande Vitesse Ferroviaire. Des bureaux d’études à la maintenance des trains, en passant par l’infrastructure, le génie électrique, mécanique, les essais ou les différents records du monde. Ses membres, qu’ils soient actifs ou retraités, internes au domaine ferroviaire ou plus largement passionnés, ont à cœur de mettre en avant, transmettre et valoriser l’Histoire et les nombreuses avancées permises par la genèse de la grande vitesse ferroviaire. ?‍♀? ??? ???????????? ???? ?? ?? ?????́????? Eric Pieczak , Alain Jeunesse , Bernard Roure , Fabrice Hickenbick , Eliane Allain , Jean-Daniel Nast ℹ ????? ????????? 574,8 KM/H : L’HISTOIRE ET LES COULISSES DU RECORD DE 2007 Dimanche 3 avril 2022, à 15h Un événement Cité du Train – Patrimoine SNCF, en partenariat avec le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire ? ???????? ?̀ ?? ?????́????? ?? ????́? * Réservation obligatoire (aux caisses du musée ou par internet : citedutrain.com) * Nombre de places limité à 100 * Tarif unique : 9,50€ (le billet comprend l’accès à la conférence et aux collections du musée pour une visite libre le même jour) ? ???????? ?̀ ?? ?????́????? ?? ????? Livestream en direct sur les pages et compte Facebook, Twitter, Youtube et Linkedin du musée (gratuit)

