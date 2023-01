Conférence : 50 ans de baguage dans la réserve Seltz Seltz Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

La Station Ornithologique de Munchhausen organise chaque année depuis 50 ans des actions de baguage des oiseaux. Paul KOENIG présentera le bilan de l'évolution des populations d'oiseaux tout au long de ces 5 décennies.

