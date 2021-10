Paris Université de la Sorbonne - Amphithéâtre Liard île de France, Paris Conférence – 40 ans de l’abolition de la peine de Mort Université de la Sorbonne – Amphithéâtre Liard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence – 40 ans de l’abolition de la peine de Mort Université de la Sorbonne – Amphithéâtre Liard, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

En partenariat avec l’association des Droits Humains de la Sorbonne (ADHS), l’Association Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), organise une conférence thématique à la Sorbonne, pour inviter les étudiant.es à réfléchir à la peine de mort aujourd’hui dans le monde. Le 19 octobre, ECPM et ADHS honorent les 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France avec une grande conférence à la Sorbonne. L’occasion de rappeler l’importance d’entretenir les valeurs de l’abolition en France, tout en continuant de sensibiliser le grand public sur le travail restant à accomplir pour que nous vivions, enfin, dans un monde dénué de toute exécution. Programme: Discours d’ouverture : Aminata Niakaté, Présidente d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

Morgane Fanchette, Présidente de l’Association des Droits Humains de la Sorbonne (ADHS)

Madame Delphine Borione, Ambassadrice de France pour les droits de l’homme L’abolition de la peine de mort en France : Deux siècles de combats pour une avancée démocratique majeure Modération : représentant de l’ADHS

• Nicolas Picard, professeur agrégé, docteur en histoire contemporaine, Université Paris 1

Témoignage de Philippe Maurice, chercheur à l’EHESS, dernier condamné à mort gracié par le Président de la République François Mitterrand L’abolition universelle de la peine de mort, enjeux et perspectives Modération : Marie-Lina Perez, responsable Afrique-Asie, ECPM

• Me Sandrine Dacga, avocate, Présidente de la Coalition camerounaise contre la peine de mort

Témoignage de Chaima Kabaoui, membre du Collectif Familles unies, soeur de Bilel Kabaoui, citoyen français condamné à mort en Irak La culture au service de l’abolition Modération : représentant de l’ADHS

• Marie Bardiaux-Vaïente, historienne, scénariste de bande dessinée Animations -> Conférence / Débat Université de la Sorbonne – Amphithéâtre Liard 17 rue de la Sorbonne Paris 75005

10 : Cluny – La Sorbonne (282m) 10 : Maubert – Mutualité (408m) 96 : Saint-Germain Odéon 75 : Panthéon 38 : Les Ecoles RER B : Luxembourg

Contact :Ensemble Contre la Peine de Mort https://www.ecpm.org/ https://www.facebook.com/AssoECPM/ https://twitter.com/AssoECPM Animations -> Conférence / Débat Étudiants

Date complète :

2021-10-19T19:00:00+02:00_2021-10-19T21:00:00+02:00

ECPM

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université de la Sorbonne - Amphithéâtre Liard Adresse 17 rue de la Sorbonne Ville Paris lieuville Université de la Sorbonne - Amphithéâtre Liard Paris