[http://www.parcfloraldelasource.com](http://www.parcfloraldelasource.com)in raconte le Parc Floral et la nature à sa façon. En 2021, elle propose un cycle de quatre conférences sur le thème « Tutti Frutti, promenades historiques, botaniques et gourmandes dans les vergers de l’Orléanais, entre traditions et arboriculture moderne ». ### Ce dimanche 26 septembre, découvrez « Noix, noisettes, châtaignes et quelques autres ». -> Des arbres nourriciers autrefois très présents dans les campagnes orléanaises. **¤ INFORMATIONS** Tout public **Horaire** : 15h30 **Tarif** : Conférence comprise dans le tarif d’entrée. Plus de renseignements sur www.parcfloraldelasource.com

2021-09-26T15:30:00 2021-09-26T16:30:00

