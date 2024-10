CONFÉRENCE 2ÈME FORUM FRANCO-ALLEMAND DE METZ Rue aux Arènes Metz, mardi 12 novembre 2024.

CONFÉRENCE 2ÈME FORUM FRANCO-ALLEMAND DE METZ Rue aux Arènes Metz Moselle

L”Eurométropole de Metz organise son deuxième Forum Franco-Allemand qui se tiendra le 12 novembre de 10h à 17h au Centre des Congrès Robert Schuman à Metz en présence de Uwe CONRADT, Maire de Sarrebruck.Cette deuxième édition mettra en lumière l”industrie automobile, avec des débats portant sur la place de la voiture dans l”espace urbain, les formations adaptées aux exigences d”un secteur automobile dynamique, ainsi que sur les innovations technologiques pour la mobilité de demain.Le Forum Franco-Allemand est une véritable plateforme de rapprochement entre les universitaires, les industriels et les acteurs politiques et institutionnels venant d”Allemagne et de France. Les échanges contribueront à valoriser les acteurs des filières automobiles françaises et allemandes, notamment au service des transitions et des opportunités qu”elles offrent.En plus de trois tables rondes au sein desquels seront représentés des acteurs majeurs comme les groupe BMW et Stellantis, des universités comme l”ENIM, l”ENSAM, la HTW Saar et le KIT de Karlsruhe ou des institutions comme la plateforme automobile française et l”association des régions automobiles allemandes, il sera possible de découvrir différentes initiatives et projets innovants, ainsi qu”une exposition de voitures françaises et allemandes de prestige.Cette année, le Forum est organisé en partenariat avec la Ville allemande de Sarrebruck ainsi qu”avec le soutien de la Région Grand Est.Tout public

