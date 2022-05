CONFÉRENCE “2€/l d’essence, trop ou trop peu cher?” Arvieu Arvieu Catégories d’évènement: Arvieu

Aveyron

CONFÉRENCE “2€/l d’essence, trop ou trop peu cher?” Arvieu, 13 mai 2022, Arvieu. CONFÉRENCE “2€/l d’essence, trop ou trop peu cher?” Place de l’Eglise Arvieu

2022-05-13 – 2022-05-13

Place de l’Eglise Aveyron Arvieu EUR Une présentation de quelques concept et graphiques clés sera faite afin d’évoluer sur les thématiques suivantes :

Ressources énergétiques et minières / Climat / Perspectives d’actions.

Nous finirons par un petit temps d’échanges afin de répondre ensemble à la question. Vladimir Zieger et Association Obrador. Durée: Environ 1h et temps d’échanges en suivant pour ceux qui le souhaitent 20h30 Salle des Tilleuls. Participation libre. Ensemble, prenons du recul sur les thématiques liées à l’énergie pour mieux comprendre l’actualité et le futur annoncé. Informations Le Cantou 05 65 46 06 06. Une présentation de quelques concept et graphiques clés sera faite afin d’évoluer sur les thématiques suivantes :

Nous finirons par un petit temps d’échanges afin de répondre ensemble à la question. Vladimir Zieger et Association Obrador. Durée: Environ 1h et temps d’échanges en suivant pour ceux qui le souhaitent OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Place de l’Eglise Arvieu

