Conférence « 2022, la France à l’heure des choix. Quel avenir ? » avec Guillaume Bernard, le jeudi 10 mars 2022 à 20h30 Les dimanches 10 et 24 avril prochains, les français seront appelés au urnes pour élire le prochain Président de la République pour les cinq prochaines années. Les prétendants au titre sont nombreux et l’élection de ce printemps 2022, définira le projet de la société française pour les prochaines années. Au-delà du vainqueur de l’élection, les résultats des deux tours de scrutins seront à examiner car ils définiront le paysage politique de la France, en mettant en exergue les lignes de fracture. A l’aube de ces élections présidentielles, il est intéressant de comprendre les enjeux de la course à l’Elysée et leurs conséquences sur le paysage politique national et le rayonnement de la France en Europe et dans le monde. Guillaume Bernard est universitaire. Il est historien du droit et politologue, spécialiste de l’histoire des institutions françaises et des idées politiques et juridiques. Rendez-vous le jeudi 10 mars 2022 à la salle 15 de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse – 55, rue Mgr Tréhiou à Vannes (entrée du parking par la rue des Ursulines) pour la conférence avec Guillaume Bernard, intitulée « 2022, la France à l’heure des choix. Quel avenir ? ».

Entrée libre et Libre participation aux frais

Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes



