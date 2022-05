Conférence, 7 juillet 2022, .

Conférence

2022-07-07 19:00:00 – 2022-07-07

EUR 0 0 Terexa Lekumberri, Institut Culturel Basque

Eleketa, collecte de la mémoire orale

Le programme Eleketa initié par l’Institut culturel basque a pour objectif de collecter, archiver et diffuser la mémoire orale en langue basque du Pays Basque nord (récits de vie, de savoir-faire, chants et légendes, etc.).

La conférence présentera le travail de collecte qui a été réalisé à Irissarry et dont les extraits sont présentés dans l’exposition.

