2022-04-30 – 2022-04-30 Rendez-vous le samedi 30 avril à 15h00 à la Médiathèque de Tergnier pour une conférence autour des grands compositeurs de l’époque romantique. Gilles Thieblot, spécialiste, vous racontera l’opéra Carmen, chef d’œuvre de Georges Bizet, tel que vous ne l’avez jamais entendu. Dès 12 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26

