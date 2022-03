CONFÉRENCE “1970 PARIS-KABOUL-PARIS EN DEUCH’ ” Benet Benet Catégories d’évènement: Benet

Vendée

CONFÉRENCE “1970 PARIS-KABOUL-PARIS EN DEUCH’ ” Benet, 26 mars 2022, Benet. CONFÉRENCE “1970 PARIS-KABOUL-PARIS EN DEUCH’ ” Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe Benet

2022-03-26 – 2022-03-26 Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe

Benet Vendée Benet benet.bibliotheque@orange.fr +33 2 51 51 35 41 Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe Benet

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Benet, Vendée Autres Lieu Benet Adresse Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe Ville Benet lieuville Transfo-Bibliothèque Gabriel-DELAUNAY 45 Rue de la Combe Benet Departement Vendée

Benet Benet Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benet/

CONFÉRENCE “1970 PARIS-KABOUL-PARIS EN DEUCH’ ” Benet 2022-03-26 was last modified: by CONFÉRENCE “1970 PARIS-KABOUL-PARIS EN DEUCH’ ” Benet Benet 26 mars 2022 Benet Vendée

Benet Vendée