Conférence – 1922-2022 Centenaire de la découverte des peintures de Pech Merle, 24 mai 2022, .

Conférence – 1922-2022 Centenaire de la découverte des peintures de Pech Merle

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24

Depuis la découverte des peintures, la grotte du Pech Merle a fait l’objet de toutes les attentions. Un intérêt scientifique a tout d’abord motivé l’étude des œuvres et de la cavité. Si les premiers travaux permettent rapidement l’accueil du public, les aménagements successifs permettront de concilier ouverture au public et conservation des lieux. A travers les acteurs de la découverte, les chercheurs qui ont étudiés la cavité et la préservation des peintures, l’histoire de Pech Merle est riche en événements et anecdotes.

Préhistorien de formation, devenu responsable scientifique et culturel du Centre de Préhistoire du Pech Merle et conservateur du musée de préhistoire, Bertrand Defois réuni les archives liées à l’histoire du site du Pech Merle.

