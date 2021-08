Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Conférence “1921-2021, un siècle d’élégance” Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Conférence “1921-2021, un siècle d’élégance” Dinard, 26 août 2021, Dinard. Conférence “1921-2021, un siècle d’élégance” 2021-08-26 – 2021-08-26 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Conférence abordant le sujet du concours d’Élégance à travers le siècle dernier. Dinard renoue avec sa tradition des concours d’élégance automobile des années 20 et organise, dans le cadre majestueux de Port-Breton, un concours d’élégance ainsi qu’un tour d’élégance dans la région les samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. En prélude à cet événement, la conférence « 1921-2021, un siècle d’élégance » reviendra sur les cent ans du concours d’élégance en automobile à Dinard, et notamment sur le premier concours qui s’est déroulé en 1921. Mais qu’est-ce qu’un concours d’élégance à la française ?

Qu’est-ce que le label FFVE ? C’est à ces questions que Denis Cohignac, Patrick Rollet et Gautam Sen vont répondre. Par Denis Cohignac, organisateur du Concours d’Élégance Automobile.

Patrick Rollet, membre honoraire de la FIVA, secrétariat général et responsable.

relations internationales FFVE.

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard