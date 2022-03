Conférence : 1918, la grande illusion ? Lamonzie-Saint-Martin, 8 avril 2022, Lamonzie-Saint-Martin.

Conférence : 1918, la grande illusion ? Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

2022-04-08 – 2022-04-08 Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac

Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Lamonzie-Saint-Martin

Conférence : “1918, la grande illusion ?” Avec Christine Gody-Etienne (professeure agrégée d’histoire et géographie) .

“Peut-on parler de la fin de la Grande Guerre, du retour de la paix lorsque les canons ont cessé de tonner le 11 novembre 1918 ? Après 4 années de sacrifices et de souffrances, comment les survivants peuvent-ils revenir à la vie “normale” ? Comment l’Europe se reconstruit-elle sur les ruines de la guerre ?

Ce regard sur 1918 et les années qui suivent révèle les contradictions qui déchirent l’Europe entre désir de paix, travail de deuil et ressentiments et nous rappelle que la Première Guerre mondiale est la matrice sanglante d’un XXème siècle particulièrement meurtrier.”

Gratuit – entrée selon les conditions sanitaires en vigueur.

+33 5 53 73 20 04

Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

