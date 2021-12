Cours-de-Pile Cours-de-Pile Cours-de-Pile, Dordogne Conférence : 1918, la grande illusion ? Cours-de-Pile Cours-de-Pile Catégories d’évènement: Cours-de-Pile

Dordogne

Conférence : 1918, la grande illusion ? Cours-de-Pile, 20 janvier 2022, Cours-de-Pile.

2022-01-20 20:30:00 – 2022-01-20 Médiathèque 90 route de Bergerac

Cours-de-Pile Dordogne Cours-de-Pile EUR Conférence : « 1918, la grande illusion ? » par Christine Gaudy-Etienne (Professeure agrégée d’histoire et géographie) jeudi 20 janvier 2022 à 20h30. Conférence : « 1918, la grande illusion ? » par Christine Gaudy-Etienne (Professeure agrégée d’histoire et géographie) jeudi 20 janvier 2022 à 20h30. +33 5 53 63 48 92 Conférence : « 1918, la grande illusion ? » par Christine Gaudy-Etienne (Professeure agrégée d’histoire et géographie) jeudi 20 janvier 2022 à 20h30. CAB

Médiathèque 90 route de Bergerac Cours-de-Pile

