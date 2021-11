Tournefeuille le phare Haute-Garonne, Tournefeuille Conférence : “1917, la déclaration Balfour” par Nadine Picaudou – Lundi 15 novembre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Conférence : “1917, la déclaration Balfour” par Nadine Picaudou – Lundi 15 novembre le phare, 15 novembre 2021, Tournefeuille. Conférence : “1917, la déclaration Balfour” par Nadine Picaudou – Lundi 15 novembre

le phare, le lundi 15 novembre à 20:30 Renseignements

Conférence organisée par le Club Enjeux de l’ALT le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:30:00 2021-11-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu le phare Adresse 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville le phare Tournefeuille