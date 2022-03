CONFÉRENCE | 1914-1918 : LES FEMMES SUR TOUS LES FRONTS Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Mémorial de Verdun accueille Évelyne Morin-Rotureau, historienne, ex-déléguée aux droits des femmes pour une conférence sur le rôle et l’engagement des femmes pendant la Première Guerre mondiale.

Pour celles et ceux qui ne pourront se joindre à nous, cette conférence sera retransmise en live sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/memorialdeverdun +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ © Art Museum Washington / DR

