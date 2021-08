Béziers Scène de Bayssan Béziers, Hérault Conférence “1907, la révolte des vignerons” Scène de Bayssan Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Le conférencier Jean Tuffou nous présente, lors de deux conférences, les coulisses de la révolte des vignerons de 1907 : * 11h : “1907, les 12 dimanches d’un Printemps” Le pays du Languedoc subit au début du XXe siècles des crises viticoles successives. En 1907, la coupe est pleine et c’est par centaines de milliers que les travailleurs du vin se révoltent et manifestent dans toute l’Occitanie contre la fraude, la surproduction et une vie de misère. Grève de l’impôts, démissions de 600 communes, fraternisation du XVIIe régiment de ligne. Jean Tuffou nous plonge au cœur de ce mouvement de contestation d’une ampleur inégalée qui n’est pas sans rappeler la Commune de Paris ou Mai 68. * 14h45 : “Marcelin Albert, héros malgré lui, Marcelin nous montre le chemin” Jean Tuffou nous emmène sur les pas de cette figure de la révolte des vignerons. En 1907, Marcelin Albert, enfant d’Argeliers, comédien, s’est retrouvé figure de proue de ce mouvement sans précédent. Ses discours simples et enflammés touchèrent au cœur des centaines de milliers de travailleurs de la vigne qui cherchaient un leader. Il fut porté au pinacle puis, piètre politique, il trébucha et fut traîné dans la boue.

Deux rencontres ponctuées d’échanges avec Jean TUFFOU, figure de la culture Occitane, nous plongent au coeur de l’année 1907 où la révolte des vignerons a marqué à jamais ce pays des vignes. Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault

