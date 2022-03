Conférence : 1871-1922 Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Conférence : 1871-1922 Belfort, 24 mars 2022, Belfort. Conférence : 1871-1922 Chambre de Commerce et d’Industrie 1 Rue du Dr Fréry à Belfort Belfort

2022-03-24 – 2022-03-24 Chambre de Commerce et d’Industrie 1 Rue du Dr Fréry à Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort Création du Territoire de Belfort. Du flou administratif à la naissance du plus petit département de France. il y a 100 ans, le 11 mars 1922, Abel Maisonobe était nommé le premier préfet du Territoire de Belfort après 51 ans d’une situation administrative provisoire. La conférence rappellera pourquoi un petit territoire de 106 communes autour de Belfort a échappé à l’annexion allemande. Puis pourquoi peu à peu est née l’idée que ce territoire pourrait ne pas être rattaché au Haut-Rhin lors de la reconquête de l’Alsace. A partir de 1918 et jusqu’en décembre 1921 toutes les solutions sont alors étudiées, du rattachement à l’autonomie. Les tenants de la création d’un département à part entière s’appuient sur des arguments qui seront développés tout au long de la conférence, arguments qui ont forgé et forgent encore l’identité du Territoire de Belfort. Conférence de Monsieur Jean-Christophe TAMBORINI historien, directeur adjoint des Archives départementales

du Territoire de Belfort. Chambre de Commerce et d’Industrie 1 Rue du Dr Fréry à Belfort Belfort

