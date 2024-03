Conférence 1814-1914 mêmes combats ? Même histoire ? Montée Du Puech Salon-de-Provence, samedi 6 avril 2024.

Un sujet inédit proposé par David Chanteranne et Jean-Yves Le Naour

Deux historiens, spécialistes l’un de l’époque Napoléonienne et l’autre de la Première Guerre mondiale, vont discuter, interrogés par un animateur éclairé, autour des combats qui vont opposer les mêmes nations, aux mêmes endroits avec 100 ans d’écarts.



Les mêmes combats avec les mêmes types d’hommes ? Pourquoi ces lieux de rencontres militaires sont toujours aux mêmes endroits ? Quelles différences ou pas ? Pourquoi la guerre et pourquoi les petits enfants ou arrières petits-enfants vont ils se battre encore ?



A l’issue de la conférence, une visite des salles de la campagne de France 1814 et celles de 1914 est proposée pour mieux comprendre l’uniforme, l’équipement et les moyens utilisés à cent ans d’écart.



De 15h à 17h 11 11 EUR.

