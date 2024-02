Conférence 123 Nature Lascaux ou le ciel des anciens La Sportive / Salle n°5 Audincourt, samedi 26 octobre 2024.

Et si les peintures de Lascaux étaient des représentations des constellations du néolithique ? Et si nos ancêtres étaient plus astronomes que nous le pensions ? C’est une page de notre histoire qui sera présentée.

Organisé par La Sportive d’Audincourt (Daniel Laclef)

Inscription au 06 26 90 13 49

RENDEZ-VOUS de 20 h à 22 h à Audincourt / La Sportive, 22 bis rue de Champagne, salle n°5 EUR.

La Sportive / Salle n°5 22B Rue de Champagne

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

