Conférence : “12 mesures pour décarboner votre quotidien sans tout changer”, 22 septembre 2022, .

Conférence : “12 mesures pour décarboner votre quotidien sans tout changer”

2022-09-22 – 2022-09-22

7.5 EUR Conférence suivie d’un débat, donnée par The Shifters Ludovic Arga et Cécile Charasson

Nous jouons tous un rôle dans le réchauffement climatique actuel en contribuant directement ou indirectement à ces émissions, de par nos activités quotidiennes, notre mode de vie et notre consommation. En introduisant de petits changements vers un mode de vie plus responsable et durable, chacun d’entre nous participe au projet mondial de protection du climat.

Conférence suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée sur inscription, pensez-y !

Conférence suivie d’un débat, donnée par The Shifters Ludovic Arga et Cécile Charasson

Nous jouons tous un rôle dans le réchauffement climatique actuel en contribuant directement ou indirectement à ces émissions, de par nos activités quotidiennes, notre mode de vie et notre consommation.

Conférence suivie d’un débat, donnée par The Shifters Ludovic Arga et Cécile Charasson

Nous jouons tous un rôle dans le réchauffement climatique actuel en contribuant directement ou indirectement à ces émissions, de par nos activités quotidiennes, notre mode de vie et notre consommation. En introduisant de petits changements vers un mode de vie plus responsable et durable, chacun d’entre nous participe au projet mondial de protection du climat.

Conférence suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée sur inscription, pensez-y !

©conférencesenarmagnac

dernière mise à jour : 2022-04-13 par