Conférence : 100 ans de commerce à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence : 100 ans de commerce à Saint-Quentin Saint-Quentin, 12 janvier 2023, Saint-Quentin . Conférence : 100 ans de commerce à Saint-Quentin 51 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

2023-01-12 – 2023-01-12 Saint-Quentin

Aisne L’association Traversée invite Maryse Trannois et Jean Marc Dubois, membres de la Société Académique de Saint-Quentin pour une conférence-débat autour de leur livre « 100 ans de commerce à Saint-Quentin », le jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 dans l’auditorium du Conservatoire (rue d’Isle). L’association Traversée invite Maryse Trannois et Jean Marc Dubois, membres de la Société Académique de Saint-Quentin pour une conférence-débat autour de leur livre « 100 ans de commerce à Saint-Quentin », le jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 dans l’auditorium du Conservatoire (rue d’Isle). traversee02@orange.fr +33 3 23 62 68 19 Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 51 rue d'Isle Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Conférence : 100 ans de commerce à Saint-Quentin Saint-Quentin 2023-01-12 was last modified: by Conférence : 100 ans de commerce à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 12 janvier 2023 51 rue d'Isle Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne