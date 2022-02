CONFÉRENCE – « 10 juin 1944 : Marsoulas » Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Il y a 78 ans, le 10 juin 1944, 27 habitants du petit village de Marsoulas en Comminges étaient froidement assassinés par les soldats de la division S.S. Das Reich. Un massacre à l’image de celui d’Oradour-sur-Glane le même jour, quelques semaines avant la fin de l’occupation en Sud-Ouest. Récit de cette journée dramatique à travers des archives et des témoignages. En partenariat avec la Communauté des Communes Coeur et Coteaux du Comminges, l’Association des Amis des Archives, la Société des Études du Comminges et l’antenne des Archives en Comminges (Saint-Gaudens). Animation : Elerika Leroy, Gaëtan Blosse, et Jean-Pierre Blanc, président des Médaillés de la Résistance. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Jeudi 2 juin, 17h30-19h. **Pour qui ?** Adultes. **Où ?** Médiathèque Cœur et Coteaux du Comminges – 3 rue Saint-Jean – 31800 Saint-Gaudens. **Pour plus d’informations :** auprès de l’antenne des Archives en Comminges – 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr) GRATUIT. DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. Conditions d’accueil du public en fonction des mesures sanitaires en vigueur le jour de la conférence.

Cette conférence inédite vous propose de revenir sur l’un des drames qui a marqué l’histoire de la Haute-Garonne, et notamment le Comminges, pendant la seconde guerre mondiale Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges 3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

