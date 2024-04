Conférence 10 000 ans de transformation des plantes par l’Homme Schirmeck, jeudi 16 mai 2024.

François Bernier, professeur de biologie à la Faculté des sciences de la vie à l’Université de Strasbourg vous propose une conférence sur les plantes et leur évolution en lien avec les Hommes.

Pendant la plus grande partie de son histoire, l’espère humaine s’est nourrie des produits de la chasse et de la cueillette de plantes sauvages. A partir d’il y a environ 10 000 ans, la domestication de plusieurs espères a marqué le début de l’agriculture cette innovation a eu des répercussions énormes non seulement pour notre espèce mais pour la planète dans son ensemble… Et a aussi eu comme conséquence une modification importante des espèces que nous cultivons, accentuée par les progrès de la génétique. L’analyse de ces changements permet aujourd’hui d’envisager d’autres modifications de plantes. EUR.

Début : 2024-05-16 18:30:00

fin : 2024-05-16

Place du Marché

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est anim.mediath@ville-schirmeck.fr

