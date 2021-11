Béziers Béziers Béziers, Hérault CONFEREENCE – LA PREVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES PAR LES VACCINS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CONFEREENCE – LA PREVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES PAR LES VACCINS Béziers, 17 décembre 2021, Béziers. CONFEREENCE – LA PREVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES PAR LES VACCINS Béziers

2021-12-17 18:00:00 – 2021-12-17

Béziers Hérault Au cours des siècles passés, des milliards d’hommes sont morts à cause d’épidémies souvent effrayantes. La variole, qui a causé près de 300 millions de décès, a été éradiqué grâce au vaccin anti-variolique des Pastoriens en 1870-1871. Mais que contient un vaccin? Comment est-il élaboré et comment protège-t-il l’organisme?

André Diguet, vice-président de la SESNB animera cette conférence au sujet d’actualité brûlant. Entrée gratuit, sur réservation. Au cours des siècles passés, des milliards d’hommes sont morts à cause d’épidémies souvent effrayantes. La variole, qui a causé près de 300 millions de décès, a été éradiqué grâce au vaccin anti-variolique des Pastoriens en 1870-1871. Mais que contient un vaccin? Comment est-il élaboré et comment protège-t-il l’organisme?

Gratuit, sur réservation +33 4 67 36 81 60 Au cours des siècles passés, des milliards d’hommes sont morts à cause d’épidémies souvent effrayantes. La variole, qui a causé près de 300 millions de décès, a été éradiqué grâce au vaccin anti-variolique des Pastoriens en 1870-1871. Mais que contient un vaccin? Comment est-il élaboré et comment protège-t-il l’organisme?

André Diguet, vice-président de la SESNB animera cette conférence au sujet d’actualité brûlant. Entrée gratuit, sur réservation. musées de béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers