Crémieu Isère Crémieu Retrouvez les conférences organisées par l’association E.P.I.C : Etude du Patrimoine de l’Isle Crémieu.

On prend de la hauteur avec le volet 2 consacré aux villages perchés entre Drôme, Ardèche et Isère, conférence présentée par Patrick Berger. contact@assepic38.fr +33 6 78 98 53 08 Salle Audio de Crémieu 14 rue Théodose Morel Crémieu

