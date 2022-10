Confection d’un masque de Halloween, 25 octobre 2022, .

Confection d’un masque de Halloween



2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-25 12:00:00

EUR 10 Halloween approche à grands pas ! Pour être le plus original, le plus effrayant, le plus terrifiant, rien de mieux

que de fabriquer soi-même son propre déguisement. Alexia accompagne petits et grands dans la création d’un

véritable « calaveras », masque mexicain porté lors de la fête des morts.

Pexel

