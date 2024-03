Confection de vase décoratif avec cordages Pavillon des Transitions Rouen, samedi 23 mars 2024.

Confection de vase décoratif avec cordages #DIY #réemploi 23 et 24 mars Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:30:00+01:00

Avec des matériaux simples et de récupération, il est facile de fabriquer des objets de décoration « eco-élégants. Des récipients en verre, du cordage, un soupçon d’adhésif et un zeste d’habileté et de patience : vous repartirez avec un joli vase ou vide poche ou ce que bon vous aimerez imaginer! Il est conseillé de ramener votre récipient en verre.

Age : à partir de 9 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, seul l’enfant doit s’inscrire.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/confection-de-vase-decoratif-avec-cordages »}]