confection de sacs à vrac café associatif "Vents contraires" 8, rue du collège Saint-Flour

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 16:30:00 café associatif "Vents contraires" 8, rue du collège

Saint-Flour Cantal Saint-Flour Venez confectionner vos sacs à vrac avec Clémentine.

Le matériel est fourni mais vous pouvez recycler vos propres tissus.

Participation : 5 € l.heurevenue.15@gmail.com café associatif “Vents contraires” 8, rue du collège Saint-Flour

