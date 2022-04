Confection de produits naturels Barisis-aux-Bois Barisis-aux-Bois Catégories d’évènement: Aisne

2022-08-06 09:00:00 – 2022-08-27 11:00:00

Apprenez à réaliser vos produits d'entretien et d'hygiène avec des produits naturels (produits ménagers, huile de massage, dentifrice, nettoyant visage, lessive au lierre, …). Rendez-vous les samedis 6, 13, 20 et 27 août de 9h00 à 11h00 au 10 rue du rond d'Orléans à Barisis-aux-Bois. Tarif : 25€ Informations et inscriptions au 06 27 65 78 86 ou par mail tiphany.gregoire@gmail.com

