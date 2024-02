Confection de nichoirs Saint-Paul-en-Born, dimanche 10 mars 2024.

Atelier « créatif » Confection de nichoirs pour aider les passereaux de nos jardins à se reproduire.

Confection des nichoirs avec des parties prédécoupées à l’avance pour éviter tout risque de blessure pendant l’animation. Ils pourront ensuite être placés dans le cœur de la commune ou directement dans votre propre jardin.

Programme de la journée ouverte à tous, petits et grands

Matinée assemblage et explication de l’importance des nichoirs en zone urbaine

Midi pique nique dans le local de Houn’s Club (pour ceux qui le souhaitent)

Après midi mise en place des nichoirs sur certains sites de la commune (pour ceux qui le souhaitent)

Café, thé et boisson offerts par l’association tout au long de la journée

Modalités de participations

Inscriptions lafaune.landaise@orange.fr ou 06.42.74.60.40.

Enfants accompagnés des parents EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 16:00:00

Derrière la mairie de Saint Paul en Born

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lafaune.landaise@orange.fr

