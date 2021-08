Confection de boules de graisse Villers-Cotterêts, 20 décembre 2021, Villers-Cotterêts.

Confection de boules de graisse 2021-12-20 10:00:00 – 2021-12-20 11:30:00

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

4.5 La saison est rude en cette période et les oiseaux de nos jardins peinent à trouver leur nourriture. Après avoir abordé de quelle façon les identifier et l’importance de les aider en hiver, mettez “la main à la pâte”. Confectionnez des boules de graisse que vous pourrez ensuite accrocher dans vos jardins et ainsi observer les oiseaux. A partir de 6 ans/ 15 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

La saison est rude en cette période et les oiseaux de nos jardins peinent à trouver leur nourriture. Après avoir abordé de quelle façon les identifier et l’importance de les aider en hiver, mettez “la main à la pâte”. Confectionnez des boules de graisse que vous pourrez ensuite accrocher dans vos jardins et ainsi observer les oiseaux. A partir de 6 ans/ 15 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/confection-de-boules-de-graisse

La saison est rude en cette période et les oiseaux de nos jardins peinent à trouver leur nourriture. Après avoir abordé de quelle façon les identifier et l’importance de les aider en hiver, mettez “la main à la pâte”. Confectionnez des boules de graisse que vous pourrez ensuite accrocher dans vos jardins et ainsi observer les oiseaux. A partir de 6 ans/ 15 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

OT Retz-en-Valois

dernière mise à jour : 2021-07-27 par SIM Picardie – Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne