CONFECTION DE BAUMES MEDICINAUX

CONFECTION DE BAUMES MEDICINAUX, 14 mai 2022, . CONFECTION DE BAUMES MEDICINAUX

2022-05-14 – 2022-05-14 Confection de Baumes médicinaux

Animé par Les cueillettes de Lia À partir de plantes sauvages, venez apprendre à confectionner vous-mêmes votre propre pharmacie !

L’intégralité du matériel et des matières premières sont fournis et vous repartirez avec votre pot de 50 ml de baume. Public adulte

Gratuit sur réservation GOUTER AU PLAIN AIR! Confection de Baumes médicinaux

Animé par Les cueillettes de Lia À partir de plantes sauvages, venez apprendre à confectionner vous-mêmes votre propre pharmacie !

L’intégralité du matériel et des matières premières sont fournis et vous repartirez avec votre pot de 50 ml de baume. Public adulte

Gratuit sur réservation dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville