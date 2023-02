Confection Carrot’cake Parc des sports Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-14 – 2023-02-14

Finistere Confection d’un Carrot’cake et dégustation ensemble. Ouvert à tous plouescat.evs@epal.asso.fr +33 6 45 51 80 59 http://facebook.com/EVS.P4/ Parc des sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat

