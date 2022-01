CONF’ÉCOUTE JAZZ METISSE Espace Brassens Itteville Catégories d’évènement: Essonne

Espace Brassens, le vendredi 28 janvier à 20:30

Dans le cadre des rendez-vous « culture brunchée » Philippe Laccarriere sera notre premier invité et il proposera une série de 3 Conf’écoute jusque la fin juin. Lors de ce premier rendez-vous le Jazz vous sera conté en paroles mais aussi en musique autour d’un verre et d’un encas pour une bonne soirée conviviale Entrée gratuite et consommations à régler sur place Reservations [Culture@mairie-itteville.fr](mailto:Culture@mairie-itteville.fr) Suivant les consignes sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Philippe Laccarriere propose une soirée autour du Jazz et le role des influences

