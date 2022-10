Conf’échange : Pourquoi cultiver l’amour de Soi est-il important ? Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Martigues

Conf'échange : Pourquoi cultiver l'amour de Soi est-il important ?

29 rue Alphonse Lamartine Divin'&Sens Martigues

2022-10-28 18:30:00 – 19:30:00

Divin'&Sens 29 rue Alphonse Lamartine
Martigues

Martigues

Bouches-du-Rhne EUR 10 10 Pourquoi est il si important de cultiver l’amour de Soi ?

– Prendre confiance en Soi et prendre conscience de sa valeur

– Apprendre à vous affirmer et que l’on respecte votre individualité

– Développer une plus grande autonomie affective pour être serein avec vous-même

– Croire en vos capacités pour devenir acteur de votre vie

Il y a tant de raisons de s’aimer . L’amour de Soi peut changer votre vie dans tous les domaines.

Partage de conseils et exercices pour apprendre pas à pas à s’aimer. Divin’&Sens Martigues vous propose de se retrouver et d’échanger, de partager vos perceptions, vos expériences sur l’amour de Soi. +33 7 51 43 00 02 Divin’&Sens 29 rue Alphonse Lamartine Martigues

