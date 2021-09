Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier, Lurcy-Lévis Conf’échange autour de la BD “Déchets Land” Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’évènement: Allier

Conf’échange autour de la BD “Déchets Land” Lurcy-Lévis, 27 novembre 2021, Lurcy-Lévis. Conf’échange autour de la BD “Déchets Land” 2021-11-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-27 17:00:00 17:00:00 Médiathèque 72 boulevard Gambetta

Lurcy-Lévis Allier Lurcy-Lévis Déchets Land, la face cachée de nos déchets (Editions Thierry Souccar, parue en mars 2021) est une BD-documentaire, qui ouvre les yeux sur la gestion de nos déchets, avec humour et pédagogie. mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr +33 4 70 67 62 33 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

