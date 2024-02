Confé’ Soirées – Sur les rails de la Cité du Train Lerchenberg Mulhouse, jeudi 14 mars 2024.

Confé’ Soirées – Sur les rails de la Cité du Train Lerchenberg Mulhouse Jeudi 14 mars, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-14 20:00

Fin : 2024-03-14 21:30

Découvrez l’aventure du rail à Mulhouse avec Sylvain Vernerey, directeur de la Cité du Train, qui viendra vous raconter la grande histoire du chemin de fer ainsi que celle de la Cité du Train. Jeudi 14 mars, 20h00 1

Les Confé’ Soirées reprennent au Lerchenberg, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de conférences-débats vous invitant au voyage et à la découverte les 2e jeudis du mois à 20h.

Découvrez l’aventure du rail à Mulhouse le jeudi 14 mars à 20h avec Sylvain Vernerey, directeur de la Cité du Train, qui viendra vous raconter la grande histoire du chemin de fer, et plus particulièrement à Mulhouse, ainsi que celle du plus grand musée d’Europe du rail, la Cité du Train.

Le XIXe siècle est celui du chemin de fer. C’est en 1825 que l’Angleterre inaugure sa première ligne de chemin de fer voyageurs entre Stockton et Darlington. Symbolisant l’aboutissement de décennies de recherches, cet événement fait entrer le continent européen dans une nouvelle ère : celle de la traction vapeur. La France apparaît dans ce contexte comme un acteur majeur de cette aventure technique.

En 1976 le Musée Français du Chemin de Fer est inauguré au cœur de Dornach, son emplacement définitif, dans un édifice conçu pour abriter une collection peu commune. Aux locomotives, voitures et wagons s’ajoutent en effet maquettes, moteurs, signaux, voies…

Plus de trente ans après l’ouverture du Musée Français du Chemin de Fer, l’établissement mulhousien tourne une nouvelle page de son histoire en devenant Cité du Train.

Alors, embarquez à bord pour découvrir cette histoire riche et passionnante, et rendez-vous au départ de la conférence !

Entrée libre – Plateau

Renseignements au 06 45 94 99 35

Lerchenberg 11 rue du Cercle, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin