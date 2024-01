Confé’ Soirées – Souffrance et maladie, quels soins spirituels ? Lerchenberg Mulhouse, jeudi 8 février 2024.

Confé’ Soirées – Souffrance et maladie, quels soins spirituels ? Lerchenberg Mulhouse Jeudi 8 février, 20h00

Début : 2024-02-08 20:00

Fin : 2024-02-08 22:00

L'association « La maison commune » vous invite à une conférence sur le thème : « Souffrance et maladie, quels soins spirituels ? »

Les Confé’ Soirées continuent pour un nouveau cycle de conférences-débats vous invitant au voyage et à la découverte.

Le Lerchenberg étant en travaux, les conférences se dérouleront au centre Teilhard de Chardin, 17 rue de la Cigale à Mulhouse.

Jeudi 8 février à 20h, l’association « La maison commune » vous propose une nouvelle fois une conférence-atelier à résonance interconfessionnelle sur la thématique « Souffrance et maladie, quels soins spirituels ? »

Lors de cette soirée, nous explorerons les différents aspects liés à la souffrance, à la maladie et à la fin de vie.

Nous aurons l’occasion d’échanger avec des professionnels de la santé, des représentants des pompes funèbres et des aumôniers des hôpitaux. Ils nous partageront leur expérience et leurs réflexions sur l’accompagnement des malades et de leur famille.

La souffrance et la maladie sont des réalités inévitables de la vie humaine, et elles touchent chacun d’entre nous, sans prévenir, indépendamment de nos croyances personnelles. Les aspirations spirituelles et morales font partie intégrante de notre identité, influençant la manière dont nous comprenons et vivons la souffrance. Face à la souffrance et à la maladie, nous pouvons nous sentir démunis, isolés, voire désespérés. Lorsque ces dimensions sont ignorées ou négligées dans le domaine des soins de santé et de l’accompagnement de la fin de vie, des besoins essentiels restent insatisfaits.

L’accompagnement de la souffrance et de la maladie est un défi humain et spirituel. Il s’agit d’aider la personne à traverser cette épreuve, physiquement, psychologiquement et spirituellement.

Suite à la conférence et aux échanges avec les intervenants, une dégustation de spécialités culinaires de deuils de différentes traditions religieuses vous sera offerte.

Lerchenberg 11 rue du Cercle, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin