Nancy Meurthe-et-Moselle Par Krista Finstad-Milion, docteure en sciences de gestion, référente égalité F/H, ICN Business School, membre du laboratoire CEREFIGE Université de Lorraine En 2022, les femmes et les hommes ne sont pas vraiment sur un pied d’égalité. Pour mesurer ces différences, il existe un indice de gender gap (« écart de genre »), qui évalue la façon dont les ressources et les opportunités sont réparties entre les sexes. Domaine industriel, sportif, politique ou même artistique, aucun secteur n’est épargné et le défi des prochaines années est de diminuer cet écart. +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Muséum-Aquarium de Nancy.

