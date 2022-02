CONF’CURIEUSE – LA BALADE THÉRAPEUTIQUE Nancy, 23 juin 2022, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Par Déborah Kessler-Bilthauer, docteure en ethnologie, chercheure associée au 2L2S

Saviez-vous qu’une balade à pied en forêt peut avoir plus de vertus qu’un simple moment d’évasion ? Son rôle thérapeutique intéresse de plus en plus et fait l’objet d’études socio-anthropologiques.

Agriculteurs et guérisseurs de Lorraine affirment notamment que leur environnement forestier, montagneux et rural a un impact positif sur les troubles du corps et de l’esprit. Purifier, soulager, guérir… Et si la forêt avait encore des secrets cachés ?

+33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil

Muséum-Aquarium de Nancy.

