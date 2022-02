CONF’CURIEUSE – DU PIED À LA MESURE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Par Samuel Novakowski, maître de conférences HDR, Université de Lorraine, chercheur au LORIA, Et Bruno Cohen, Doctorant en sciences de l’information, Laboratoire DICEN-IdF CNAM,

et le Collectif A Au cours du siècle écoulé, nous passons peu à peu des mesures corporelles comme le pied à d’autres unités en particulier informatiques. Le numérique utilise des unités de mesures fondées sur des quantités de mémoire électroniques ou informatiques, octet (byte) ou bit (valeur 0 ou 1), et cette « digitalisation » remplace progressivement notre appréhension de l’espace, du temps et change notre manière de voir et de comprendre les choses qui nous entourent. +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Muséum-Aquarium de Nancy.

